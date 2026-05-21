Alloggi universitari a Milano | ecco il bando per gli studenti della provincia di Sondrio

La Provincia di Sondrio ha pubblicato un bando di concorso relativo a un immobile situato in via Tartini a Milano, composto da 25 mini appartamenti e circa 55 posti letto. La struttura è destinata agli studenti universitari residenti nella provincia di Sondrio. La delibera approvata prevede la creazione di una graduatoria per l’assegnazione degli alloggi. Il procedimento di selezione e le modalità di partecipazione sono state rese note tramite il bando ufficiale.

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La Provincia di Sondrio, proprietaria di un immobile in via Tartini 31 a Milano (composto da 25 mini appartamenti per circa 55 posti letto), ha indetto, con apposita delibera, il bando di concorso per la formazione di una graduatoria per l’assegnazione, a studenti universitari residenti in. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Guida Completa al Nuovo Bando Studentati PNRR 2026: Consulenza Strategica di Finsubito.org Sullo stesso argomento Prestiti per gli studenti universitari, la Regione pubblica l'avviso: ecco come accederePrestiti a tasso zero fino a 10 mila euro per gli studenti di famiglie a basso reddito iscritti in una delle Università che hanno sede in Sicilia. Leggi anche: Alloggi per gli universitari: "Così affitti accessibili" Enpaf. Nuovo accordo per alloggi universitari agevolati: posti letto a Venezia, Modena, Milano, Chieti e Firenze per i figli dei farmacisti iscrittiL'Ente amplia la convenzione con Campus X per l'anno accademico 2026/2027. A disposizione camere singole, doppie e soluzioni in co-living. Già attivo il complesso CX Naples. quotidianosanita.it Alloggi universitari, Milano-Bicocca aumenta del 47 per cento i posti lettoDal 1° ottobre, l’Università di Milano-Bicocca offrirà ai propri studenti fuori sede 288 posti letto in più rispetto all’anno accademico appena trascorso, aumentando del 47 per cento la propria ... affaritaliani.it