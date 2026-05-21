Alloggi universitari a Milano | ecco il bando per gli studenti della provincia di Sondrio
La Provincia di Sondrio ha pubblicato un bando di concorso relativo a un immobile situato in via Tartini a Milano, composto da 25 mini appartamenti e circa 55 posti letto. La struttura è destinata agli studenti universitari residenti nella provincia di Sondrio. La delibera approvata prevede la creazione di una graduatoria per l’assegnazione degli alloggi. Il procedimento di selezione e le modalità di partecipazione sono state rese note tramite il bando ufficiale.
La Provincia di Sondrio, proprietaria di un immobile in via Tartini 31 a Milano (composto da 25 mini appartamenti per circa 55 posti letto), ha indetto, con apposita delibera, il bando di concorso per la formazione di una graduatoria per l’assegnazione, a studenti universitari residenti in. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
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