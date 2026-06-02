Banche dati il Viminale riscrive l’identificazione di polizia

Da ilsole24ore.com 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Viminale ha aggiornato il sistema di identificazione delle forze di polizia. Un nuovo codice collega dati su condanne, precedenti penali, caratteristiche biometriche, informazioni fiscali e dettagli relativi allo spazio Schengen. La modifica riguarda la modalità di accesso e gestione delle informazioni personali, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza delle attività di sicurezza. La banca dati integra vari settori di dati per consentire un riconoscimento più rapido e completo degli individui.

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Per anni, quando una persona entrava nel raggio delle forze dell’ordine, identificarla significava inseguirla dentro archivi diversi. Una sola identità, più verifiche. Adesso il ministero dell’Interno prova a spezzare questa logica complessa ricorrendo a un codice. Uno solo. Si chiama Cui, Codice univoco identificativo. È la chiave destinata a collegare, nello stesso istante, tutto ciò che lo Stato conosce di una persona: dati anagrafici, impronte digitali, Dna, profili biometrici, precedenti di polizia, provvedimenti dell’Autorità giudiziaria, di pubblica sicurezza e prefettizi. Non più archivi distinti. Ma un’identità ricomposta, interrogabile da punti diversi e aggiornata a ogni nuova operazione. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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