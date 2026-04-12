Da oggi la polizia locale ha la possibilità di consultare le banche dati SDI durante i controlli stradali, un cambiamento che permette di identificare con maggiore precisione le persone incontrate sul campo. Questa novità rappresenta un passo avanti nella gestione delle operazioni di sicurezza, offrendo agli agenti strumenti più efficaci per svolgere il loro lavoro. La modifica riguarda l'accesso alle informazioni ufficiali, senza coinvolgere procedure aggiuntive o modifiche normative.

Non è una svolta meramente burocratica, ma sostanziale. Da oggi la polizia locale può accedere alle banche dati consentendo di sapere chi ha davanti durante un controllo stradale, e quindi di agire con un più ampio margine di sicurezza. Stefano Leporale, referente del Coordinamento regionale Toscana Cisl Fp Polizia locale, e operativo presso il corpo di Polizia municipale di Lucca, sottolinea l’importanza di un traguardo storico, e guarda a nuove sfide. “Un traguardo - commenta Leporale - che non è un’esagerazione definire storico e che restituisce dignità e sicurezza alle migliaia di agenti e ufficiali che operano nei Comuni. Poter accedere...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Un traguardo storico“. Accesso a banche dati SDI anche per la Polizia locale

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