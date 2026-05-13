Traffico di dati sensibili anche di vip dalle banche dati della polizia | 29 indagati

La polizia ha condotto una vasta operazione che ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati di 29 persone. L’indagine riguarda un presunto traffico di dati sensibili, tra cui quelli di personaggi pubblici, provenienti dalle banche dati delle forze dell’ordine. I dati sarebbero stati illegalmente acquisiti e successivamente venduti a società e altri soggetti interessati. L’attività investigativa prosegue per chiarire i dettagli della vicenda.

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