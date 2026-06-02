Bambino smette di respirare all' improvviso in aereo | due infermieri italiani gli salvano la vita

Un bambino ha smesso di respirare improvvisamente durante un volo, portando due infermieri italiani a intervenire con manovre di emergenza. Le manovre praticate sono state decisive per salvargli la vita. La situazione si è verificata all'inizio di una vacanza, trasformando l'episodio in una corsa contro il tempo.

Le loro manovre d'emergenza sono state decisive, quando la vacanza appena cominciata si è trasformata in una corsa contro il tempo. Durante un volo partito da Bergamo e diretto a Marrakech, in Marocco, un bambino di appena 13 mesi ha smesso di respirare all'improvviso, facendo scattare l'allarme. 🔗 Leggi su Today.it

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