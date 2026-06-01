Bambino di un anno smette di respirare a bordo dell' aereo due infermieri vicentini salvano il piccolo nel loro primo giorno di vacanza

Da ilgazzettino.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un bambino di un anno ha smesso di respirare a bordo di un aereo diretto a Marrakech. Due infermieri di Vicenza, in viaggio per le vacanze, sono intervenuti prontamente, riuscendo a rianimare il piccolo. Era il loro primo giorno di vacanza, e nel momento di emergenza hanno agito con tempestività. I soccorritori hanno applicato tecniche di rianimazione e hanno stabilizzato il bambino fino all’arrivo dei paramedici.

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VICENZA - Dal giuramento pronunciato in un'aula, ai turni di notte in ospedale fino al salvataggio di una piccola vita su un volo diretto a Marrakech, durante l'inizio delle loro vacanze. È così che, fuori dal servizio, due infermieri vicentini, Riccardo Marchetto e Ilaria Valentini, sono intervenuti per salvare la vita a un bambino di appena un anno e un mese in arresto respiratorio. Un'emergenza che i due professionisti hanno fronteggiato con professionalità e lucidità, nonostante non fossero supportati da un'équipe strutturata. Il salvataggio Di fronte alla richiesta di assistenza sanitaria a bordo dell'aereo, i due infermieri non hanno esitato: hanno raggiunto il piccolo paziente e, con prontezza e competenza, hanno messo in atto le manovre necessarie a consentirgli di riprendere a respirare. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

bambino di un anno smette di respirare a bordo dell aereo due infermieri vicentini salvano il piccolo nel loro primo giorno di vacanza
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