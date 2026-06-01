Un bambino di un anno ha smesso di respirare a bordo di un aereo diretto a Marrakech. Due infermieri di Vicenza, in viaggio per le vacanze, sono intervenuti prontamente, riuscendo a rianimare il piccolo. Era il loro primo giorno di vacanza, e nel momento di emergenza hanno agito con tempestività. I soccorritori hanno applicato tecniche di rianimazione e hanno stabilizzato il bambino fino all’arrivo dei paramedici.

VICENZA - Dal giuramento pronunciato in un'aula, ai turni di notte in ospedale fino al salvataggio di una piccola vita su un volo diretto a Marrakech, durante l'inizio delle loro vacanze. È così che, fuori dal servizio, due infermieri vicentini, Riccardo Marchetto e Ilaria Valentini, sono intervenuti per salvare la vita a un bambino di appena un anno e un mese in arresto respiratorio. Un'emergenza che i due professionisti hanno fronteggiato con professionalità e lucidità, nonostante non fossero supportati da un'équipe strutturata. Il salvataggio Di fronte alla richiesta di assistenza sanitaria a bordo dell'aereo, i due infermieri non hanno esitato: hanno raggiunto il piccolo paziente e, con prontezza e competenza, hanno messo in atto le manovre necessarie a consentirgli di riprendere a respirare. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Bambino di un anno smette di respirare a bordo dell'aereo, due infermieri vicentini salvano il piccolo nel loro primo giorno di vacanza

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Madre de Dios : quel secret cache lîle la plus isolée de Patagonie | GEDEON Exploration

Notizie e thread social correlati

Terrore in vacanza: la neonata di 8 mesi smette di respirareDurante una vacanza, la famiglia di Sadie Robertson ha vissuto un momento di grande paura quando la neonata di otto mesi, mentre mangiava nel...

Maggio è il mese in cui il guardaroba invoca novità e inizia a respirare aria di vacanza, tra le capsule più attese dell'anno e l'estetica disinvolta di tendenzaA maggio si apre la stagione delle novità nel guardaroba, con molte collezioni che lanciano le loro capsule più attese dell'anno.

Temi più discussi: Il pianto dei bimbi chiusi in auto al sole nel Tridente: la madre era a fare acquisti nei negozi; Vicenza, bimbo di un anno chiude col telecomando l'auto sotto il sole: salvato dai carabinieri; Frosinone, bambino di 7 anni investito da un furgone: è grave; Hanane, 17 anni e un bambino che non ha scelto di avere.

Leggi la notizia : Ostia, intervento decisivo della Polizia per salvare un bambino in crisi respiratoria - Ostia u00e8 stata teatro di un intervento di emergenza che ha visto coinvolti gli agenti della Polizia, domenica sera. Un bimbo di soli un anno ha vissuto un gr x.com

Cerca libro sullo spazio per un bambino di 2,5 anni reddit

Bimbo di un anno chiude l'auto col telecomando: intrappolato sotto il sole, i carabinieri lo salvanoUn bambino di un anno è rimasto chiuso in auto sotto il sole cocente dopo aver premuto inavvertitamente il pulsante della chiusura ... msn.com

Bimbo di un anno si chiude in auto sotto il sole: salvato da carabinieri e vigili del fuocoIl piccolo ha accidentalmente azionato la chiusura centralizzata rimanendo bloccato all'interno della vettura. l'allarme dato dalla nonna ... rainews.it