Malore improvviso al centro commerciale | le salvano la vita col defibrillatore
Lunedì mattina, intorno alle 12, una donna di circa 40 anni si è accasciata improvvisamente al suolo vicino all’ingresso del supermercato Conad nel centro commerciale Europa a Palazzolo sull'Oglio. Sul posto sono intervenuti prontamente i soccorritori, che hanno utilizzato un defibrillatore per rianimarla. La donna è stata poi trasportata in ospedale per ulteriori accertamenti.
Il tempismo ha fatto la differenza. Lunedì mattina, verso mezzogiorno, una quarantenne si è accasciata improvvisamente al suolo in prossimità del supermercato Conad, poco dopo essere entrata nel centro commerciale Europa a Palazzolo sull'Oglio. Fortunatamente, poco distante c'erano gli operatori.🔗 Leggi su Bresciatoday.it
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