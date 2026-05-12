Malore improvviso al centro commerciale | le salvano la vita col defibrillatore

Lunedì mattina, intorno alle 12, una donna di circa 40 anni si è accasciata improvvisamente al suolo vicino all’ingresso del supermercato Conad nel centro commerciale Europa a Palazzolo sull'Oglio. Sul posto sono intervenuti prontamente i soccorritori, che hanno utilizzato un defibrillatore per rianimarla. La donna è stata poi trasportata in ospedale per ulteriori accertamenti.

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Il tempismo ha fatto la differenza. Lunedì mattina, verso mezzogiorno, una quarantenne si è accasciata improvvisamente al suolo in prossimità del supermercato Conad, poco dopo essere entrata nel centro commerciale Europa a Palazzolo sull'Oglio. Fortunatamente, poco distante c'erano gli operatori.🔗 Leggi su Bresciatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate San Giorgio su Legnano: 71enne ha un malore, i passanti la salvano grazie al defibrillatoreSan Giorgio su Legnano, 19 marzo 2026 – Salvata dalla prontezza di spirito dei passanti e, soprattutto, dalla presenza in zona di un defibrillatore... Malore per il ballerino, salvato col defibrillatoreUn ballerino è stato salvato grazie all’intervento dei sanitari di Croce Italia Emergency. Argomenti più discussi: Malore improvviso al centro commerciale: le salvano la vita col defibrillatore; Alpino colto da malore in piazza della Vittoria, trasferito in codice rosso al Galliera; Colpito da un malore nel sonno. Muore l’avvocato Gianni Rossi; Era sempre sorridente nonostante la malattia: malore fatale per Mario Galiè. #Garlasco, indagato per false informazioni al pm l’ex capitano dei carabinieri Gennaro Cassese, tra i coordinatori delle indagini del 2007. Al centro dei pm i verbali degli interrogatori del 4 ottobre 2008 e il malore di Andrea Sempio mai annotato. x.com La sindrome da allestimento barbone: perché chi compra le versioni base deve per forza convincerci che sono le migliori? reddit Minori, malore improvviso: 48enne trasferito d’urgenza al RuggiI primi accertamenti diagnostici hanno evidenziato la presenza di un ematoma cerebrale, rendendo necessario il trasferimento urgente in una struttura maggiormente attrezzata. agro24.it