Bambino investito sulle strisce ricoverato a Padova per accertamenti
Le condizioni del bambino investito lunedì sera a Carpenedo sono peggiorate durante il ricovero a Padova. L'incidente è avvenuto alle 20.20 mentre attraversava sulle strisce pedonali all’incrocio tra via San Donà e via Rielta. Il bambino è stato trasportato in ospedale per accertamenti. Le sue condizioni sono in fase di valutazione e non sono stati forniti dettagli sulle eventuali ferite o complicazioni.
Sono peggiorate le condizioni del bambino investito lunedì sera a Carpenedo, alle 20.20, mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali all'intersezione tra via San Donà e via Rielta. Sembrava in pericolo di vita ma l'aggiornamento sanitario parla di accertamenti necessari, non di. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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