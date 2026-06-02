Bambino investito sulle strisce ricoverato a Padova per accertamenti

Notizia in breve

Le condizioni del bambino investito lunedì sera a Carpenedo sono peggiorate durante il ricovero a Padova. L'incidente è avvenuto alle 20.20 mentre attraversava sulle strisce pedonali all’incrocio tra via San Donà e via Rielta. Il bambino è stato trasportato in ospedale per accertamenti. Le sue condizioni sono in fase di valutazione e non sono stati forniti dettagli sulle eventuali ferite o complicazioni.