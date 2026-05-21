Rifiuti non differenziabili abbandonati davanti alla Vicinanza | Salerno Pulita allerta la Polizia Municipale

Nel pomeriggio di giovedì, una notevole quantità di rifiuti non differenziabili è stata abbandonata davanti all’istituto comprensivo Vicinanza su Corso Vittorio Emanuele. La presenza di questi rifiuti ha spinto l’azienda di gestione dei servizi ambientali a richiedere l’intervento della Polizia Municipale. La situazione ha richiamato l’attenzione sulla presenza di materiali abbandonati lungo le strade cittadine, in particolare in prossimità di un plesso scolastico.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui