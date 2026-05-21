Rifiuti non differenziabili abbandonati davanti alla Vicinanza | Salerno Pulita allerta la Polizia Municipale
Nel pomeriggio di giovedì, una notevole quantità di rifiuti non differenziabili è stata abbandonata davanti all’istituto comprensivo Vicinanza su Corso Vittorio Emanuele. La presenza di questi rifiuti ha spinto l’azienda di gestione dei servizi ambientali a richiedere l’intervento della Polizia Municipale. La situazione ha richiamato l’attenzione sulla presenza di materiali abbandonati lungo le strade cittadine, in particolare in prossimità di un plesso scolastico.
L'inciviltà continua a caratterizzare le strade salernitane. Nel pomeriggio di giovedì, Salerno Pulita ha dovuto richiedere l’intervento della Polizia Municipale per la presenza, davanti al plesso dell’Istituto Comprensivo Vicinanza su Corso Vittorio Emanuele, di una quantità significativa di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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