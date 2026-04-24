Salerno blitz della Polizia Municipale contro i predoni dei rifiuti | il video

Nella serata di ieri, la Polizia Municipale di Salerno ha avviato un’operazione di controllo contro i soggetti che cercano di trafugare rifiuti dalle utenze domestiche. L’intervento, coordinato dal capitano Mario Elia, ha visto la collaborazione degli operatori di Salerno Pulita e ha coinvolto diverse zone della città. Durante le attività sono stati monitorati vari punti per prevenire e contrastare questa pratica, considerata un fenomeno ricorrente nel territorio.

Nella tarda serata di ieri il Nucleo Operativo della Polizia Municipale di Salerno, agli ordini del responsabile capitano Mario Elia, insieme agli operatori di Salerno Pulita, ha condotto una vasta operazione di controllo finalizzata al contrasto del fenomeno dei predoni che frugano tra i rifiuti.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate VIDEO&FOTO/ Blitz della Municipale e di Salerno Pulita contro i predoni che frugano e sottraggono rifiuti dai carrellatiTempo di lettura: 2 minuti Nella tarda serata di ieri il Nucleo Operativo della Polizia Municipale di Salerno, agli ordini del responsabile capitano... Rifiuti e cartelle cliniche abbandonate, scatta il blitz della polizia municipaleE' stata posta sotto sequestro un'area antistante un parco privato in via Nobel a Cesa, all'esito del blitz della polizia municipale. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Immigrazione irregolare, task force della Polizia nella Piana del Sele; Eboli, blitz antidroga sulla litoranea: 40enne nei guai; Cruillas ostaggio dei cantieri, la denuncia: La viabilità è in tilt e la sicurezza non è garantita; Discriminazione razziale e religiosa: blitz della Polizia anche nel Salernitano. Salerno, blitz della Polizia Municipale contro i predoni dei rifiuti: il videoL’operazione rientra nel piano di controlli programmati e proseguirà nei prossimi giorni con ulteriori verifiche sul territorio, a tutela del decoro urbano e della sicurezza della città ... salernotoday.it Salerno, stretta sui parcheggiatori abusivi: blitz della Polizia MunicipaleStampa È il volto più aggressivo del degrado urbano: il pizzo sulla sosta torna a imporsi e Salerno reagisce con un’operazione a tappeto. La Polizia Municipale, guidata da Rosario Battipaglia, intensi ... salernonotizie.it SALERNO, STRETTA SUI MANIFESTI ELETTORALI ABUSIVI- A scatta la linea dura contro la propaganda elettorale fuori controllo. La Polizia Municipale ha elevato diciotto sanzioni ad altrettanti candidati per affissioni non autorizzate, intervenen - facebook.com facebook