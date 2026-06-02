Ballottaggio anche Rinascita per Chieti e Amoroso invitano a votare per Legnini | A disposizione le nostre capacità politiche

Due liste civiche hanno invitato i loro elettori a sostenere ufficialmente Giovanni Legnini nel ballottaggio. La coalizione Chieti in Comune ha chiesto di votare contro la precedente classe dirigente, accusata di aver causato problemi alla città. La lista Rinascita per Chieti ha confermato il proprio appoggio, offrendo le proprie capacità politiche per sostenere Legnini. Entrambe le forze hanno comunicato la disponibilità a collaborare nel secondo turno delle elezioni.

Dopo la coalizione Chieti in Comune, che ha invitato i propri elettori a votare contro “una classe dirigente gravemente responsabile dei disastri della nostra città”, schierandosi concretamente a sostegno di Giovanni Legnini al ballottaggio, arriva anche il sostegno della lista civica Rinascita. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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