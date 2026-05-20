Scontri in viale Fratelli d' Italia si schiera | Gli antagonisti vogliono decidere chi può manifestare e chi no
Nelle recenti tensioni in viale, il partito Fratelli d’Italia ha espresso la propria posizione affermando che alcuni antagonisti cercano di controllare e decidere chi può partecipare alle manifestazioni e alle riunioni pubbliche. La dichiarazione si inserisce in un quadro di scontri e contestazioni che si sono verificati nelle ultime settimane, con varie forze politiche e gruppi coinvolti in episodi di tensione e manifestazioni. La situazione ha attirato l’attenzione di molte parti coinvolte, portando a una discussione pubblica sulla libertà di manifestare.
“Gli antagonisti in questo Paese vogliono essere quelli che decidono chi può manifestare, chi può riunirsi, chi può sfilare in un corteo e chi no. Non si capisce con quale legittimazione o autorevolezza”. La presa di posizione sui gravi fatti avvenuti in viale XX Settembre nella serata di ieri 19. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
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