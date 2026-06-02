Ballottaggi in sei capoluoghi | ecco tutte le sfide

Il 7 e 8 giugno si svolgeranno i ballottaggi in sei capoluoghi di provincia. Le città coinvolte sono Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. I risultati di queste seconde tornate di voto determineranno l’esito finale delle elezioni comunali in ciascun centro. Le consultazioni si svolgono in un periodo di due giorni, con l’obiettivo di eleggere i nuovi sindaci e i consigli comunali.

Saranno soprattutto i ballottaggi nei sei capoluoghi dove si torna a votare il 7 e 8 giugno (Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani) a consentire un bilancio finale della tornata di elezioni amministrative di primavera. La sfida più importante, quella di Venezia, ha visto la (inattesa) conferma del centrodestra, che ha strappato al campo largo anche un capoluogo importante come Reggio Calabria. Il centrosinistra si è consolato con la vittoria ad Avellino e la riconquista, dopo nove anni, di Pistoia. E ora punta sui ballottaggi per rendere meno amara questa tornata elettorale. In vista del secondo turno gli apparentamenti (i termini sono scaduti domenica), al netto di piccole liste civiche, sono l’eccezione. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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