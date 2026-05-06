le ultime stasera secondo turno ecco tutte le sfide

Stasera si disputano le partite di secondo turno del torneo, con quattro squadre del girone B che si sfideranno in incontri ad eliminazione diretta. Le sfide rappresentano un passaggio importante per le squadre che cercano di qualificarsi al primo turno della fase nazionale. La competizione si svolge in un clima di attesa, con le avversarie pronte a mettere in campo tutta la loro determinazione per avanzare nel torneo.

Le avversarie del Picchio si preparano a passare per una nuova gogna. Stasera saranno quattro le pretendenti del girone b che si affronteranno nella sfida playoff ad eliminazione diretta che metterà in palio l’accesso al primo turno della fase nazionale. All’Axum Molinari Stadium il Campobasso di Zauri ospiterà il Pineto (ore 20), mentre ad Alessandria andrà in scena il duello tra Juventus Next Gen e Pianese. I molisani hanno chiuso la regular season col botto, battendo in casa proprio l’Ascoli (1-0 grazie alla firma di Gala) e confermando di essere stati una delle migliori formazioni del girone di ritorno. I rossoblù infatti nella seconda metà di campionato hanno conquistato 36 dei 59 punti complessivi.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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