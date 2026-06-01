Tra sette giorni si svolgeranno i ballottaggi in dieci comuni della regione, segnando la fine di ogni trattativa e accordo tra candidati. In questa settimana, le liste e i sostenitori si concentrano sulle ultime strategie per influenzare il voto. Le sfide riguardano città con elezioni molto aperte, dove il risultato finale dipenderà anche dal numero di preferenze raccolte nei giorni rimanenti. Dopo questa data, non saranno più possibili accordi o modifiche alle candidature.

Tempo di lettura: 4 minuti Sette giorni. Poi non ci saranno più calcoli, apparentamenti o trattative dell’ultima ora. I dieci comuni campani chiamati al ballottaggio ( in programma domenica 7 giugno dalle ore 7 alle 23, e lunedì 8 giugno dalle ore 7 alle 15 ) entrano nella fase decisiva della campagna elettorale, quella in cui i voti del primo turno contano, ma non bastano. Tra accordi politici, liste civiche e trasferimenti di consenso, le percentuali conquistate due settimane fa rischiano di valere molto meno di quelle che oggi ciascun candidato è in grado di aggregare. Alcune partite sembrano indirizzate. Altre sono completamente aperte. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Ballottaggi, una settimana per decidere tutto: ecco da dove ripartono le dieci sfide campane

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