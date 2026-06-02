Balli laboratori e inclusione | dal 3 giugno il Baleno festival

Da ecodibergamo.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dal 3 giugno parte il «Baleno festival», evento che porta le attività del progetto Tantemani della cooperativa sociale Patronato San Vincenzo nel parco Ermanno Olmi della Malpensata. La manifestazione include balli, laboratori e iniziative dedicate all’inclusione, coinvolgendo la comunità locale. La festa si svolgerà all’aperto e durerà diversi giorni, offrendo momenti di partecipazione per tutte le età. È l’occasione per far conoscere le attività del progetto e promuovere l’integrazione attraverso l’arte e la socialità.

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LA MANIFESTAZIONE. Il «Baleno festival» rappresenta il momento in cui il progetto Tantemani della cooperativa sociale Patronato San Vincenzo esce dai suoi spazi e porta le sue attività creative nel parco Ermanno Olmi della Malpensata. Nelle prime tre giornate sono previste attività dedicate agli utenti di realtà che lavorano con la fragilità. Venerdì 5 giugno partirà anche la festa aperta a tutti. L’8a edizione valorizzerà la collaborazione che da tempo Tantemani porta avanti con la Fondazione Teatro Donizetti. Tra le tante realtà incontrate quest’anno, una in particolare ha lasciato il segno: si tratta di Circo Zoé, i cui artisti saranno... 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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