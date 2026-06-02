Ballerina e volontaria Pilastrello piange Cristina

Da ilrestodelcarlino.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Cristina Govoni, ballerina e volontaria di 56 anni, è deceduta domenica dopo una lunga battaglia contro la malattia. Originaria di Pilastrello, dove ha vissuto, era nota nel centro per il suo impegno nel mondo del ballo e le attività di volontariato. La sua morte ha suscitato commozione nella comunità locale, che la ricorda per il contributo nel promuovere il nome del paese attraverso le sue passioni.

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A soli 56 anni e dopo aver lottato tenacemente contro la malattia, domenica si è spenta Cristina Govoni, molto conosciuta nel centese per il lavoro e le attività che aveva portato avanti e facendo brillare in Italia la piccola Pilastrello, dov’è nata e dove ha abitato, grazie al mondo del ballo. Insieme al fratello Stefano, scomparso prematuramente molti anni fa in in incidente stradale, erano diventati campioni italiani di danze standard e latinoamericano, poi tra i primi a far nascere scuole di ballo a Cento. Una donna forte, determinata che è stata anche una tra le figure di rilievo della sagra dell’anatra di Pilastrello e poi della festa della birra ‘Ciapa la nadra’, così come della festa della Befana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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