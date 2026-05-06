Foggia piange Maria Antonietta la volontaria che dava conforto e regalava sorrisi ai più bisognosi

A Foggia si piange la perdita di Maria Antonietta di Dona, volontaria e cofondatrice dell’associazione ‘Il Filo del Sorriso’. Nel corso degli anni, ha dedicato il suo tempo a portare conforto e un sorriso a persone in difficoltà. La sua attività si è svolta principalmente attraverso iniziative di assistenza e supporto alle comunità locali. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto tra coloro che hanno beneficiato del suo impegno.

Foggia piange la scomparsa di Maria Antonietta di Dona, una delle fondatrici dell’associazione di volontariato ‘Il Filo del Sorriso’, attraverso la quale, con amore e dedizione, ha contribuito a portare un po' di conforto e leggerezza a chi ne aveva bisogno. Per questo motivo il coniuge Marcello.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Addio a Giuseppe, il 19enne che regalava sorrisi a tuttiCassano delle Murge affronta il dolore per la perdita di Giuseppe Castellaneta, un ragazzo di 19 anni che ha lasciato il mondo a causa di una... Maria Antonietta e Colombre a Sanremo: la fuga in tandem che tutti commentano (e no, non è per il FantaSanremo)Dopo la loro esibizione nella terza serata di Sanremo 2026, Maria Antonietta e Colombre hanno lasciato il palco in modo sorprendente e romantico.