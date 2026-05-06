Viterbo si prepara a salutare Cinzia Viglianti, volontaria molto conosciuta nella comunità locale. Le autorità hanno partecipato alle cerimonie di addio, rendendo omaggio alla donna scomparsa. Durante la sua carriera, Viglianti ha affrontato diverse missioni impegnative, dedicando il suo tempo ad attività di assistenza e soccorso. La comunità si stringe intorno alla famiglia e ai conoscenti in questo momento di lutto.

? Cosa scoprirai Chi sono le autorità che hanno reso omaggio alla volontaria?. Quali missioni critiche ha affrontato Cinzia Viglianti durante la sua carriera?. Come influirà questa scomparsa sulla gestione delle emergenze a Viterbo?. Cosa ha chiesto don Luca Scuderi ai cittadini durante la cerimonia?.? In Breve Partecipazione di Chiara Frontini, Sergio Pomponio, Mauro Vinciotti e assessori locali alla cerimonia.. Interventi operativi di Cinzia Viglianti ad Amatrice, in Emilia Romagna e durante il Covid.. Attività di volontariato presso il canile di Bagnaia e coordinamento protezione civile dal 2022.. Don Luca Scuderi invita la comunità a proseguire i progetti gestiti dalla coordinatrice.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Viterbo piange Cinzia Viglianti: l’ultimo saluto alla volontaria

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