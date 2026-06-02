Baldini interrompe la conferenza prima di Lussemburgo-Italia | si commuove dopo la dedica ad un cane
Silvio Baldini ha interrotto la conferenza stampa prima della partita tra Lussemburgo e Italia, dopo essersi commosso per una dedica al cane della figlia. L’allenatore si è fermato mentre ascoltava il messaggio, visibilmente emozionato, e ha deciso di interrompere l’incontro con i giornalisti. La scena è durata alcuni istanti prima che Baldini tornasse a parlare.
Silvio Baldini interrompe la conferenza stampa prima di Lussemburgo-Italia dopo essersi commosso per la dedica al cane della figlia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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