Il tecnico azzurro ha parlato alla vigilia dell'amichevole in Lussemburgo LUSSEMBURGO - "L'emozione c'è stata in quel mese in cui mi hanno comunicato quale sarebbe stato il mio nuovo ruolo. Una volta che ho messo piede a Coverciano ho detto 'Dobbiamo giocare, dobbiamo cercare di fare bene e basta'". Lo ha dichiarato il ct della nazionale italiana Silvio Baldini, alla vigilia dell'amichevole di domani sera contro il Lussemburgo. "C'è tanto su cui lavorare, ci sono giocatori bravissimi in questo gruppo che giocano già in serie A, sono pronti per arrivare nel grande calcio come successo a Pisilli e Palestra. Le emozioni? Danno il senso ala tua vita, anche per essere una persona migliore se non vivi d'emozione che persona sei?", ha aggiunto il ct ad interim. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Baldini "Gruppo stupendo, giovani pronti per il grande calcio"

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