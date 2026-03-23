Mentre l’Italia calcistica si stringe attorno al gruppo guidato dal CT Gennaro Gattuso in vista del temuto playoff verso i Mondiali 2026, la Nazionale Under 21 affronterà un doppio impegno estremamente importante nel girone di qualificazione per gli Europei di categoria in programma nel 2027. Gli Azzurrini, secondi nel gruppo E a -3 dalla Polonia capolista, ospiteranno la Macedonia del Nord giovedì 26 marzo a Empoli per poi fare visita alla Svezia martedì 31 a Boras. “ Ho sentito Gattuso e Buffon in questi giorni, sono persone abituate a questo tipo di stress, grandi campioni che hanno giocato grandi partite. Sanno di avere una responsabilità enorme, ma siamo tutti dalla loro parte e credo che non ci siano persone migliori di loro per raggiungere l’obiettivo della qualificazione. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Calcio, Silvio Baldini: “Abbiamo un gruppo fortissimo e maturo. Ho visto un’aria positiva”

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