Il nuovo ct della nazionale ha convocato alcuni giovani atleti, senza specificare i nomi. Durante la conferenza stampa, ha criticato duramente i dirigenti dei club, definendoli “lestofanti”. Baldini ha anche sottolineato di aver scelto i nuovi convocati in base a meriti e potenzialità. La scelta di giovani promettenti si inserisce in un tentativo di rinnovamento della squadra. Nessuna indicazione sui nomi degli atleti chiamati o sui dettagli delle accuse rivolte ai dirigenti.

? Domande chiave Chi sono i nuovi convocati che Baldini ha scelto per l'azzurro?. Perché il tecnico ha definito i dirigenti dei club dei lestofanti?. Come influisce la scelta di tesserare veterani sulla crescita dei giovani?. Quali obiettivi deve raggiungere Baldini con questo gruppo di ventenni?.? In Breve Media età convocati di 20 anni e 6 mesi su 24 giocatori totali. 19 nuovi esordienti tra cui Matteo Dagasso e Pio Esposito. Donnarumma guida il gruppo per le sfide contro Lussemburgo e Grecia. Obiettivo Olimpiadi e ritorno alla guida dell'Under 21 dopo le amichevoli. Baldini guida la Nazionale verso le amichevoli contro Lussemburgo e Grecia con un gruppo di giovani. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Baldini alla Nazionale: giovani convocati e attacco ai dirigenti

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Il ct Sivlio #Baldini: Ho chiamato Donnarumma e Pio Esposito pensando alle Olimpiadi 2028: serve un cambiamento. I dirigenti in Italia pensano solo ai propri interessi e non ai giovani. Io alla Nazionale maggiore? Non ho il curriculum. Credo nel merito, n x.com

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