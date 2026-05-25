Nazionale i convocati | Baldini va con giovani per le amichevoli di giugno

Il commissario tecnico ha convocato una squadra composta principalmente da giovani per le amichevoli di giugno. La selezione include diversi esordienti e giocatori emergenti, con l’obiettivo di valutare nuove soluzioni e rafforzare il gruppo. La rosa definitiva sarà comunicata nelle prossime settimane. Le partite si svolgeranno in due diverse località e sono considerate importanti per il processo di selezione in vista delle competizioni ufficiali.

Milano, 25 maggio 2026 - Una Nazionale giovane, sperimentale ma con obiettivi molto concreti. Il ct Silvio Baldini ha scelto di puntare su una nuova generazione azzurra per le amichevoli di giugno contro Grecia e Lussemburgo, due test che serviranno non soltanto a valutare i prospetti più promettenti, ma anche a proteggere il posizionamento dell’Nazionale italiana di calcio nel ranking Fifa. Le gare, infatti, nascondono più insidie di quanto sembri: contro avversarie sulla carta inferiori il margine di guadagno in classifica internazionale è limitato, mentre un eventuale passo falso potrebbe costare caro. Per questo Baldini ha deciso di aprire un nuovo ciclo senza però rinunciare alla competitività. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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