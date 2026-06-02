Balaton Park chiama Bezzecchi risponde | Aprilia cerca conferme dopo il weekend perfetto del Mugello

Dopo uno storico fine settimana al Mugello, Aprilia Racing è pronta a tornare in pista per l’ottavo appuntamento stagionale sul tracciato di Balaton Park in Ungheria. Marco Bezzecchi arriva in Ungheria da leader del campionato, reduce da una prestazione di altissimo livello al Mugello, dove ha. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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Mugello, Bezzecchi punta al primato: sfida Aprilia dopo la SprintBezzecchi si prepara a migliorare la partenza dopo l'errore di frenata nella Sprint.

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Marc Márquez travolgente in Ungheria: doppietta al Balaton Park con Acosta e BezzecchiMarc Márquez ha centrato un altro successo impressionante imponendosi in solitaria nel Gran Premio d’Ungheria a Balaton Park. Lo spagnolo del team Ducati Lenovo ha conquistato il primo posto, ... tg24.sky.it