Alex Marquez salterà Mugello e Balaton Park dopo il terribile incidente di Montmeló | si valuta il sostituto

Da fanpage.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alex Marquez non prenderà parte alle gare di Mugello e Balaton Park a causa delle fratture subite in un incidente avvenuto in Catalogna. La decisione è stata comunicata dagli organizzatori, che stanno valutando un possibile sostituto per le prossime competizioni. Marquez ha riportato ferite serie a seguito dell’incidente, che si è verificato durante un evento precedente. La sua assenza interesserà le prossime tappe del campionato, mentre si attendono aggiornamenti sulle sue condizioni di recupero.

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Alex Marquez salterà Mugello e Balaton Park dopo le fratture riportate nel violentissimo incidente in Catalogna. Il ritorno resta incerto, mentre il team Gresini valuta un possibile sostituto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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