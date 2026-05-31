Bezzecchi si prepara a migliorare la partenza dopo l'errore di frenata nella Sprint. La sfida principale riguarda l’Aprilia, che mostra un passo più rapido nelle qualifiche odierne. La competizione si concentra sui tempi di percorrenza e sulla strategia di partenza, con le moto pronte a sfidarsi per il primato. La giornata sarà decisiva per capire chi riuscirà a sfruttare al meglio il nuovo passo e ottenere il miglior risultato in gara.

? Punti chiave Come farà Bezzecchi a correggere l'errore della frenata iniziale?. Chi riuscirà a sfruttare il nuovo passo dell'Aprilia oggi?. Quanto influirà la stanchezza di Marquez sulla gestione della gara?. Come reagirà Bagnaia per uscire dalle difficoltà del midfield?.? In Breve Jorge Martin riduce il distacco in classifica a soli 12 punti da Bezzecchi.. Raul Fernandez sfida Bezzecchi per il primato dopo la vittoria nella Sprint.. Fabio Di Giannantonio e Marc Marquez restano contendenti chiave per il podio.. Bagnaia, Bastianini e Morbidelli cercano il riscatto dopo il sabato complicato.. Il Mugello chiama il coraggio di Bezzecchi: la sfida per il primato italiano a ore 14:00. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mugello, Bezzecchi punta al primato: sfida Aprilia dopo la Sprint

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