Strisce blu a Noale dal 1° giugno parcheggi a pagamento nelle piazze

A partire da lunedì 1° giugno, nel centro di Noale entrerà in vigore una nuova regolamentazione per la sosta. Le strisce blu saranno attive in alcune piazze e prevedono il pagamento nelle ore feriali, dalle 8 alle 20. La modifica riguarda le aree centrali della città, dove fino ad oggi era possibile parcheggiare gratuitamente o con modalità diverse. La novità si applicherà tutti i giorni della settimana lavorativa, senza eccezioni.

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