Strisce blu a Noale dal 1° giugno parcheggi a pagamento nelle piazze
A partire da lunedì 1° giugno, nel centro di Noale entrerà in vigore una nuova regolamentazione per la sosta. Le strisce blu saranno attive in alcune piazze e prevedono il pagamento nelle ore feriali, dalle 8 alle 20. La modifica riguarda le aree centrali della città, dove fino ad oggi era possibile parcheggiare gratuitamente o con modalità diverse. La novità si applicherà tutti i giorni della settimana lavorativa, senza eccezioni.
Si apre l'era delle strisce blu in centro a Noale. Da lunedì 1° giugno entrerà in vigore la nuova regolamentazione della sosta a pagamento, prevista nei giorni feriali dalle ore 8 alle 20. La prima ora di parcheggio sarà gratuita - una sola volta al giorno, inserendo la targa -, le successive. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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