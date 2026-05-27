Torna anche quest' anno a Sondrio la Corsa della Repubblica

Il 2 giugno si svolgerà a Sondrio la sedicesima edizione della Corsa della Repubblica, organizzata dall’associazione sportiva dilettantistica I Dolcissimi. La manifestazione si tiene in occasione della Festa della Repubblica e ha come scopo la promozione dell’attività sportiva. L’evento rappresenta un appuntamento annuale consolidato nella città, con partecipanti di diverse età che si sfidano lungo un percorso dedicato alla celebrazione nazionale.

Il prossimo 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica, l'associazione sportiva dilettantistica I Dolcissimi, con l'obiettivo di perseguire la finalità statutaria della promozione dell'attività sportiva, organizza a Sondrio la sedicesima edizione della Corsa della Repubblica.I percorsiLa. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

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