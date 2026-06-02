Il tour di Claudio Baglioni è stato rinviato al 2027 a causa di una polmonite. Lo spettacolo, già sold out da settimane, non si terrà nei prossimi mesi come previsto. La data è stata spostata per consentire all’artista di recuperare le energie necessarie. I biglietti acquistati rimarranno validi per la nuova programmazione, senza ulteriori richieste di rimborso. Nessun dettaglio sulle date specifiche è stato ancora comunicato.

Lo show già sold out da settimane, purtoppo i fan di Claudio Baglioni dovranno attendere il 2027. Infatti il “ GrandTour La vita è adesso ” del cantautore romano, che avrebbe dovuto debuttare lunedì 29 giugno in Piazza San Marco a Venezia, è posticipato al prossimo anno a causa di una polmonite interstiziale acuta che ha colpito l’artista e la cui prognosi è di 90 giorni di riposo e cure. Una notizia che colpisce tutto il fan club che aveva già provveduto a garantirsi un posto a Villa Bertelli, dove il concerto era previsto il 17 agosto, inserito tra le sole tre date toscane: il nuovo appuntamento a Forte dei Marmi slitta pertanto all’8 agosto 2027. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Baglioni, il tour slitta al 2027 per una polmonite

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La polmonite ferma Baglioni, slitta al 2027 il concerto a Villa Bertelli

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Baglioni fermato dalla polmonite: il tour slitta al 2027Il tour di Claudio Baglioni, previsto per il 29 giugno 2026 a Venezia, è stato rinviato al 2027.

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