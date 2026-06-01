Baglioni fermato dalla polmonite | il tour slitta al 2027

Il tour di Claudio Baglioni, previsto per il 29 giugno 2026 a Venezia, è stato rinviato al 2027. La causa dello slittamento è una polmonite interstiziale acuta diagnosticata al cantante, che necessita di circa 90 giorni di riposo e cure. La data di inizio è stata spostata di conseguenza, senza ulteriori dettagli sulle nuove date o modalità di comunicazione.

Il ‘GrandTour La vita è adesso‘ di Claudio Baglioni, che avrebbe dovuto debuttare lunedì 29 giugno 2026 in Piazza San Marco a Venezia, è posticipato al 2027 a causa di una polmonite interstiziale acuta che ha colpito il cantante e la cui prognosi è di 90 giorni di riposo e cure. Lo rende noto l’ufficio stampa dell’artista romano, chiarendo che per le date posticipate rimarranno validi i biglietti acquistati. Per gli acquirenti che non potranno partecipare alle date posticipate sarà possibile richiedere il rimborso fino al 30 giugno 2026 attraverso il circuito di vendita utilizzato in fase di acquisto. A breve verranno comunicate le... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Claudio Baglioni fermato da una polmonite, il «GrandTour La vita è adesso» slitta al 2027

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Claudio Baglioni fermato da una polmonite, il ‘GrandTour La vita è adesso’ slitta al 2027Claudio Baglioni ha annullato le date del suo tour a causa di una polmonite interstiziale acuta.

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