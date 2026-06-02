Bad Bunny nei guai la casa rosa del tour finisce in tribunale | perché il proprietario chiede 6 milioni di dollari

Il proprietario dell’immobile originale ha avviato un procedimento legale contro il cantante, chiedendo 6 milioni di dollari. La casa rosa, ricostruita sul palco durante il tour mondiale, è al centro della disputa. La causa riguarda l’uso dell’immobile e la proprietà del modello ricostruito. Nessuna delle parti ha ancora commentato pubblicamente. La vicenda si svolge in un contesto giudiziario internazionale.

Dalla scenografia di un concerto a oggetto di una disputa giudiziaria internazionale. La «casita», l’abitazione in stile portoricano ricostruita sul palco del tour mondiale di Bad Bunny, è oggi al centro di una controversia legale che coinvolge anche il proprietario dell’immobile originale. L’installazione scenica, tra gli elementi più spettacolari del «DeBí Tirar Más Fotos World Tour», riproduce una casa tradizionale e ospita durante gli show il secondo atto del concerto, con la partecipazione di fan e ospiti vip a pochi metri dall’artista. Un dispositivo narrativo e performativo che è diventato uno dei simboli del tour. Chiesto un risarcimento da 6 milioni di dollari. 🔗 Leggi su Open.online

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