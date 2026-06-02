Il film Backrooms, uno dei fenomeni horror dell’estate 2026, è uscito in Italia con il divieto ai minori di 14 anni. Una notizia che non farà piacere agli adolescenti appassionati di creepypasta e della lore delle Backrooms, nata su internet intorno al 2019 e che ha poi ispirato il regista Kane Parsons. Al di là del divieto ufficiale, a nostro avviso la pellicola è consigliata a ragazzi dai 13 anni in su e di seguito ne spieghiamo il motivo. Attenzione: seguono spoiler sulla trama e sui contenuti. Il concept degli “spazi liminali”, alla base del film, nasce spontaneamente sui social intorno al 2019. Qualcuno pubblicò la foto di un grande magazzino vuoto, con luci al neon e pareti giallo chiaro, chiedendo agli utenti di condividere altre immagini di luoghi “che mettono a disagio”. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Backrooms, età consigliata e divieto ufficiale: cosa sapere prima di vederlo al cinema

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BACKROOMS | Teaser Italiano Ufficiale HD

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