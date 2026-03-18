Lo Stato ha deciso di adeguare l'età pensionabile all'aumento della speranza di vita, portando così a un incremento sia dell'età minima che dei contributi richiesti per andare in pensione. Questa modifica riguarda tutti i lavoratori e si applica senza distinzione, con l’obiettivo di riflettere le nuove aspettative di vita. L’aggiornamento delle norme fa sì che il traguardo per il pensionamento si sposti sempre più in avanti, lasciando molti con la sensazione di dover aspettare ancora più a lungo.

L ’ orizzonte della pensione torna a spostarsi in avanti, lasciando ogni volta molti lavoratori con la sensazione di inseguire un traguardo che accelera proprio quando sembrava a portata di mano. Le ultime direttive dell’Inps, infatti, hanno ufficializzato ciò che molti temevano: l’adeguamento dei requisiti alla “speranza di vita” riprende la sua corsa, portando con sé un aumento dell’età pensionabile e dei contributi necessari per smettere di lavorare. Vediamo, dunque, cosa cambia nel dettaglio per i cittadini e quali sono le insidie nascoste tra le pieghe delle nuove norme. Pio Albergo Trivulzio, la pensionata sotto sfratto: «Ho 80 anni, dove vado?» X Perché la pensione si allontana ancora. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Lo Stato adegua l'età pensionabile alla speranza di vita che aumenta. Salgono così l'età e i contributi necessari per smettere di lavorare. Cosa si deve sapere per capire quanto tempo manca al meritato riposo

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