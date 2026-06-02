Backrooms e King Marracash al Cinema San Michele
Venerdì 5 giugno, il Cinema San Michele ospita due eventi: la proiezione di un film dedicato alle Backrooms e una sessione di musica dal vivo con King Marracash. La serata inizia nel pomeriggio e prosegue fino a sera, con ingresso gratuito. La programmazione prevede la presentazione del film, seguita dall'esibizione musicale. L'evento si svolge all’interno della sala principale del cinema.
BACKROOMS Programmazione Venerdi 5 giugno ore 20:30Sabato 6 giugno ore 20:30Domenica 7 maggio ore 20:30Lunedi 8 giugno ore 18:30 e ore 20:30Martedì 9 giugno CHIUSOMercoledì 10 giugno ore 18:30 e ore 20:30 VIETATO? AI MINORI DI 14 ANNI KING MARRACASH Programmazione Venerdi 5 giugno ore 18:30Sabato. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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Top10 28-31/5/26 #BoxOfficeItalia #Cinetel 1 BACKROOMS €1526893 2 MICHAEL €576975 3 OBSESSION €568117 4 KILL BILL €532389 5 THE MANDALORIAN...€526207 6 IL DIAVOLO VESTE...€348848 7 AMARGA NAVIDAD €222546 8 TUNER €13910 x.com
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