Backrooms e King Marracash al Cinema San Michele

Da ilsipontino.net 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Venerdì 5 giugno, il Cinema San Michele ospita due eventi: la proiezione di un film dedicato alle Backrooms e una sessione di musica dal vivo con King Marracash. La serata inizia nel pomeriggio e prosegue fino a sera, con ingresso gratuito. La programmazione prevede la presentazione del film, seguita dall'esibizione musicale. L'evento si svolge all’interno della sala principale del cinema.

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BACKROOMS Programmazione Venerdi 5 giugno ore 20:30Sabato 6 giugno ore 20:30Domenica 7 maggio ore 20:30Lunedi 8 giugno ore 18:30 e ore 20:30Martedì 9 giugno CHIUSOMercoledì 10 giugno ore 18:30 e ore 20:30 VIETATO? AI MINORI DI 14 ANNI KING MARRACASH Programmazione Venerdi 5 giugno ore 18:30Sabato. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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