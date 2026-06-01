Al cinema in settimana | Amarga Navidad Backrooms King Marracash e…

Da bergamonews.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È ricca di film la programmazione dei cinema. Fra i titoli che si possono vedere nelle sale bergamasche spiccano “The Mandalorian & Grogu”, “Kill Bill: The Whole Bloody Affair”, “King Marracash”, “Il Diavolo Veste Prada 2”, “Amarga Navidad”, “Backrooms”, “Hopper – Il segreto della marmotta”, “Michael”, “Obsession”, “Passenger”, “Pecore sotto copertura”, “Super Mario Galaxy – Il Film”, “Tuner”. Ecco tutte le proposte che si possono vedere nei cinema bergamaschi in settimana. LUNEDI’ 1° GIUGNO CAPITOL MULTISALA a Bergamo I film al Cinema Capitol CINEMA CONCA VERDE a Bergamo I film al Cinema Conca Verde CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo I film... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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