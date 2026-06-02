Azione disastrosa! Scontro comico tra due difensori poi Shomurodov sbaglia tutto

Notizia in breve

Durante un'amichevole tra le nazionali del Canada e dell'Uzbekistan, con Fabio Cannavaro in panchina, si è verificato un episodio insolito. Due difensori si sono scontrati in modo comico, creando confusione tra i giocatori. Successivamente, Shomurodov ha commesso un errore grossolano, perdendo palla in modo evidente. L'azione ha suscitato reazioni tra i tifosi, che hanno assistito a una sequenza di errori e momenti imbarazzanti.