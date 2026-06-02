Azione disastrosa! Scontro comico tra due difensori poi Shomurodov sbaglia tutto
Durante un'amichevole tra le nazionali del Canada e dell'Uzbekistan, con Fabio Cannavaro in panchina, si è verificato un episodio insolito. Due difensori si sono scontrati in modo comico, creando confusione tra i giocatori. Successivamente, Shomurodov ha commesso un errore grossolano, perdendo palla in modo evidente. L'azione ha suscitato reazioni tra i tifosi, che hanno assistito a una sequenza di errori e momenti imbarazzanti.
Durante l'amichevole tra le nazionali del Canada e dell'Uzbekistan, quest'ultimo con Fabio Cannavaro in panchina, il pubblico ha assistito a un'azione a dir poco bizzarra. Un giocatore dell'Uzbekistan scatta in avanti, mettendo in difficoltà la difesa canadese, che risponde decisamente male alla minaccia: un difensore cade scivolando sul pallone, appena prima di essere investito da un compagno mentre tentava di rialzarsi. Dunque gol? Macché! L'attaccante uzbeko Shomurodov, ex Roma, sbaglia davanti al portiere con un pallonetto decisamente mal calcolato. L'amichevole finisce poi 2-0 per il Canada. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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