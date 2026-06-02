Durante un'amichevole tra le nazionali del Canada e dell'Uzbekistan, con Fabio Cannavaro in panchina, si è verificato uno scontro tra due difensori che ha portato a un errore dell’attaccante. I giocatori si sono scontrati in modo disastroso, lasciando spazio a un'azione confusa. Successivamente, l’attaccante ha sbagliato un'azione chiave, contribuendo a un momento insolito e poco efficace per la sua squadra.

Durante l'amichevole tra le nazionali del Canada e dell'Uzbekistan, quest'ultimo con Fabio Cannavaro in panchina, il pubblico ha assistito a un'azione a dir poco bizzarra. Un giocatore dell'Uzbekistan scatta in avanti, mettendo in difficoltà la difesa canadese, che risponde decisamente male alla minaccia: un difensore cade scivolando sul pallone, appena prima di essere investito da un compagno mentre tentava di rialzarsi. Dunque gol? Macché! L'attaccante uzbeko sbaglia davanti al portiere con un pallonetto decisamente mal calcolato. L'amichevole finisce poi 2-0 per il Canada. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Azione disastrosa! Scontro comico tra due difensori, poi l'attaccante sbaglia tutto

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