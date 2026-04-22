Nella notte tra venerdì e sabato, due influencer sono rimasti coinvolti in una lite avvenuta dopo una serata a Soho. Secondo quanto riferito, i due hanno avuto un alterco che ha portato a urla e spintoni. In seguito, uno dei due si è allontanato in auto e avrebbe investito l’altra persona. L’incidente è avvenuto intorno alle 4.30, durante le ultime ore di movida nel quartiere.

Soho, ore 4.30, orario del post movida, quando Londra si svuota lentamente. È lì che una serata mondana si trasforma in un caso di cronaca che ha scosso la capitale britannica. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, fuori dall’ Inca Club, locale noto della zona di Oxford Street, scoppia una lite dopo ore di serata tra musica, social e alcol. Le protagoniste sono due influencer molto seguite: Rielle, 29 anni, e Klaudia Glam (all’anagrafe Klaudia Zakrzewska) 30 anni, entrambe presenti nel locale con amici. Al centro della discussione ci sarebbe la gelosia per un uomo. Secondo le testimonianze raccolte dagli investigatori, lo scontro è iniziato all’interno del club per poi continuare all’esterno, sul marciapiede di Argyll Street.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Lite tra due influencer dopo una serata a Soho. Urla e spintoni, poi una sale in auto e investe l’altra: “Scontro per un uomo”

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