Durante la trasmissione televisiva Le Iene, si è verificato un confronto tra un calciatore e un altro partecipante noto come Il Pengwin. L’attaccante ha rivolto all’interlocutore un commento in cui affermava che non fosse italiano, ma polacco, e ha aggiunto una frase minacciosa. Successivamente, lo stesso calciatore ha presentato delle scuse per quanto detto.

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© Calcionews24.com - Kean contro Il Pengwin, che scontro a Le Iene! L’attaccante: «Non sei nemmeno italiano, sei polacco! Ti prendo a testate». Poi le scuse

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