Avviati i lavori di manutenzione degli ex spogliatoi dello stadio

Notizia in breve

Sono iniziati i lavori di manutenzione negli ex spogliatoi dello stadio Decimo Preziosa di Copparo, che attualmente ospitano gli uffici della società locale di calcio. Gli interventi riguardano l’immobile utilizzato come sede amministrativa, con l’obiettivo di migliorare le condizioni strutturali. La ristrutturazione interessa principalmente le aree interne degli ex spogliatoi, senza modificare le funzioni attuali degli uffici. I lavori sono stati avviati di recente e sono in corso.