Avviati i lavori di manutenzione degli ex spogliatoi dello stadio
Sono iniziati i lavori di manutenzione negli ex spogliatoi dello stadio Decimo Preziosa di Copparo, che attualmente ospitano gli uffici della società locale di calcio. Gli interventi riguardano l’immobile utilizzato come sede amministrativa, con l’obiettivo di migliorare le condizioni strutturali. La ristrutturazione interessa principalmente le aree interne degli ex spogliatoi, senza modificare le funzioni attuali degli uffici. I lavori sono stati avviati di recente e sono in corso.
Hanno preso il via, allo stadio Decimo Preziosa di Copparo, gli interventi di manutenzione dell’immobile ex spogliatoi che ospita gli uffici della Copparo 2015. Sulla struttura sono previste diverse opere per un importo di 23.950,14 euro, che consentiranno all’utenza di fruire di ambienti più. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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