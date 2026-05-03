Venturini | Proseguono i lavori dello stadio che il centrosinistra minaccia di bloccare

Continuano i lavori per la costruzione dello stadio, nonostante le minacce di blocco da parte del coalizione di centrosinistra. Nel frattempo, la promozione del team locale in Serie A viene vista come un evento che coinvolge profondamente la comunità, andando oltre il semplice risultato sportivo. La questione dello stadio e il successo della squadra suscitano discussioni tra le diverse fazioni politiche e tra i cittadini.

La promozione del Venezia in serie A «parla al cuore della città perché non è soltanto un risultato sportivo. È una storia di rinascita, di passione e di orgoglio», spiega il candidato sindaco Simone Venturini poche ore dopo il salto matematico della squadra lagunare nel massimo campionato di.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Notizie correlate

Leggi anche: L’assessora allo sport Riva: “I lavori per lo stadio proseguono. Milan? Testa a Cremonese e Derby” | PM

Dopo l'esplosione dello sportello automatico proseguono i lavori all'ufficio postaleContinuano i lavori presso l’ufficio postale di Santarcangelo di Romagna in piazza Marconi 3 a seguito dei danni subiti a causa dell’evento criminoso...

Contenuti di approfondimento

I lavori a Cra Venturini. La Uil resta scettica: Chiarezza sui 94 posti che verranno tagliatiAll’indomani dell’avvio delle procedure tecniche che segnano il primo passo concreto verso la riqualificazione della Casa residenza anziani Venturini, arrivano le prime reazioni dal fronte sindacale. ilrestodelcarlino.it

Il futuro di Casa Venturini. Primo step verso i lavori . Al via i test sul terrenoIl (contestato) maxi-piano di riqualificazione della Casa residenza anziani Venturini compie un primo passo. L’Azienda servizi alla persona, ente proprietario della struttura gestita da Seacoop, ha ... ilrestodelcarlino.it