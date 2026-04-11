Manutenzione strade riprendono i lavori in città | la mappa degli interventi in programma

Dopo le abbondanti piogge dei giorni scorsi e con le condizioni meteorologiche che sono migliorate, sono in programma nuovi interventi di manutenzione su strade e marciapiedi nel centro urbano. La ripresa dei lavori è prevista già dalla prossima settimana e riguarderà diverse zone della città, con l’obiettivo di intervenire su alcune arterie e aree pedonali per ripristinare la funzionalità e la sicurezza delle superfici.