Manutenzione strade riprendono i lavori in città | la mappa degli interventi in programma
Dopo le abbondanti piogge dei giorni scorsi e con le condizioni meteorologiche che sono migliorate, sono in programma nuovi interventi di manutenzione su strade e marciapiedi nel centro urbano. La ripresa dei lavori è prevista già dalla prossima settimana e riguarderà diverse zone della città, con l’obiettivo di intervenire su alcune arterie e aree pedonali per ripristinare la funzionalità e la sicurezza delle superfici.
Dopo le piogge copiose dei giorni scorsi e con il miglioramento delle condizioni metereologiche, la settimana prossima riprenderanno i lavori di manutenzione straordinaria strade e marciapiedi.I cartelli di preavviso di divieto di sosta sono stati installati questa mattina su via Risorgimento.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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