Avvelenati 23 lupi poiane e volpi | il veleno usato è lo stesso si indaga su fitofarmaci e fondi europei

Da chietitoday.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sono stati trovati avvelenati 23 predatori tra cui lupi, poiane e volpi nella zona del Parco nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise. Il veleno utilizzato è risultato essere lo stesso per tutti gli animali. L'inchiesta si concentra sull'uso di fitofarmaci e sui fondi europei destinati all'ambiente, con indagini in corso sulla possibile correlazione tra questi elementi e il fenomeno. Le aree interessate includono Alfedena, Villetta Barrea, Pescasseroli e i confini dell'area protetta in Marsica.

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Entra nel vivo l'inchiesta sui lupi avvelenati nel territorio del Parco nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise tra Alfedena, Villetta Barrea, Pescasseroli e ai confini dell'area protetta in Marsica, in provincia dell'Aquila. Come ricostruisce Lapresse, l'indagine è portata avanti dalla procura della. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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