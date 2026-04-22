Nel cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise si è verificata una serie di decessi tra lupi e volpi, attribuite all’uso di veleno. Le autorità hanno avviato le indagini per chiarire le cause di questa strage di animali selvatici, che ha coinvolto più esemplari di varie specie. La vicenda ha suscitato preoccupazione tra gli operatori e le associazioni ambientaliste della zona.

Il cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise è teatro di una violenta strage che ha colpito diverse specie selvatiche. Tra le ultime ore di mercoledì 22 aprile 2026, le perlustizioni condotte dal personale dell’ente protetto insieme ai Carabinieri Forestali hanno rivelato il ritrovamento di numerosi esemplari morti, tra cui lupi, volpi e un rapace, sollevando il sospetto di un avvelenamento seriale coordinato. L’aggressione alla biodiversità ha subito un’accelerazione drammatica rispetto agli eventi della scorsa settimana. In quel periodo, l’area compresa tra Pescasseroli e Alfedena era già stata colpita dalla morte di dieci lupi....🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Terrore nel Parco d’Abruzzo: strage di lupi e volpi per veleno

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