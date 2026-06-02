Avis Treviso | 3.800 chiamate al mese per salvare le donazioni

Ogni mese, l’associazione di donatori di sangue riceve circa 3.800 chiamate per sollecitare donazioni e mantenere le scorte di sangue. Le telefonate sono fondamentali per organizzare le donazioni e assicurare la disponibilità di sangue nelle strutture sanitarie. Se l’attività di chiamata si riduce o rallenta, potrebbe verificarsi una diminuzione delle scorte di sangue, con possibili ripercussioni sulla gestione delle emergenze e delle cure mediche.

? Punti chiave Come fanno 3.800 telefonate a garantire le scorte di sangue?. Quali rischi corre il sistema sanitario se l'ufficio chiamate rallenta?. Chi coordina concretamente i 18.500 donatori della provincia di Treviso?. Come si può finanziare tecnologicamente questo lavoro invisibile con il 5×1000?.? In Breve L'ufficio gestisce 18.500 donatori attivi coordinando 53 Avis comunali e 4 realtà piastrine.. Chiara Fedato cura il manifesto con l'immagine di centinaia di persone unite.. Operatori effettuano 2.100 chiamate in uscita e ricevono 1.750 telefonate in entrata mensili.. Destinare il 5×1000 al codice fiscale 94004610260 potenzia risorse umane e tecnologiche. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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