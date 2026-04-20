Umbria calano le donazioni di sangue Avis | La vera sfida è il plasma

Da perugiatoday.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Umbria, la raccolta di sangue e plasma ha registrato un calo delle donazioni complessive nell'ultimo anno, con alcune difficoltà nel servizio. Tuttavia, nei primi mesi del 2026 si nota un leggero miglioramento rispetto ai dati dell’anno precedente. La regione si trova di fronte a una situazione in parte problematica, ma con segnali di ripresa. La direzione dell’associazione di volontariato sottolinea come la vera sfida sia ora il plasma.

Situazione in “chiaroscuro” per quanto riguarda la raccolta di sangue e plasma in Umbria, con alcune criticità nel servizio e un lieve calo delle donazioni complessive registrate nell’anno passato, ma dati leggermente confortanti in questi primi mesi del 2026. A definirla così è stato lo stesso.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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