Umbria calano le donazioni di sangue Avis | La vera sfida è il plasma

In Umbria, la raccolta di sangue e plasma ha registrato un calo delle donazioni complessive nell'ultimo anno, con alcune difficoltà nel servizio. Tuttavia, nei primi mesi del 2026 si nota un leggero miglioramento rispetto ai dati dell’anno precedente. La regione si trova di fronte a una situazione in parte problematica, ma con segnali di ripresa. La direzione dell’associazione di volontariato sottolinea come la vera sfida sia ora il plasma.

Situazione in “chiaroscuro” per quanto riguarda la raccolta di sangue e plasma in Umbria, con alcune criticità nel servizio e un lieve calo delle donazioni complessive registrate nell’anno passato, ma dati leggermente confortanti in questi primi mesi del 2026. A definirla così è stato lo stesso.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Notizie correlate

Leggi anche: Riserve di sangue e plasma. Avis Cascina fa la sua parte con due donazioni al giorno

Avis, crescono le donazioni di plasma nel novareseAlla 53ª assemblea provinciale a Cerano numeri solidi e nuove sfide: più soci, aumento delle aferesi e focus su giovani, scuole e innovazione Non...

Contenuti utili per approfondire

Argomenti più discussi: Calano leggermente i donatori di sangue; Donazione organi in Umbria: cresce la solidarietà, ma la sfida è dire Sì.

Calano leggermente i donatori di sangueL'assemblea dell'Avis umbro mette in luce le criticità relative alla nuova piattaforma per prenotare le donazioni ... rainews.it

L'Umbria celebra la Giornata nazionale della donazione di organi e tessutiAnche l'Umbria celebra, domenica 19 aprile, la Giornata nazionale per la donazione e il trapianto di organi e tessuti, appuntamento promosso dal Ministero della salute e dal Centro nazionale trapianti ... ansa.it

Scatta l'allerta meteo gialla in Umbria. A comunicarlo, per la giornata di domani, è la protezione civile, con un documento valido dalle 13.14 di oggi - lunedì 20 aprile - fino alla mezzanotte di mercoledì 22 aprile. Leggi l'articolo completo al link nel primo comm - facebook.com facebook

Umbria, Lago di Piediluco. x.com