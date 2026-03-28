Lo scorso 21 marzo si è svolta la 53ª Assemblea ordinaria di Avis provinciale Novara, ospitata nella struttura Mondo X di Avis Cerano. Alla riunione hanno partecipato rappresentanti e volontari, con un focus particolare sull’aumento delle donazioni di plasma nella zona del novarese. Durante l’incontro sono state condivise esperienze di donatori e sono stati affrontati temi legati alla crescita del settore.

Alla 53ª assemblea provinciale a Cerano numeri solidi e nuove sfide: più soci, aumento delle aferesi e focus su giovani, scuole e innovazione Non solo numeri, ma soprattutto persone, storie e senso di appartenenza. È questo il filo conduttore della 53ª Assemblea ordinaria annuale di Avis provinciale Novara, che si è svolta lo scorso 21 marzo, ospitata da Avis Cerano negli spazi della struttura Mondo X. A sottolineare l’importanza dell’appuntamento, la presenza dei vertici di Avis Regionale Piemonte, con il presidente Luca Vannelli e il segretario Andrea Campasso, insieme al presidente della Provincia di Novara Marco Caccia. “Avis è un esempio concreto di cittadinanza attiva – ha sottolineato – perché dietro ogni donazione ci sono responsabilità, generosità e senso di comunità. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

© Novaratoday.it - Avis, crescono le donazioni di plasma nel novarese

Articoli correlati

Avis, crescono senza sosta le donazioni di sangue sul territorio: nel 2025 sono state 22milaLe circa 22mila donazioni registrate nel 2025 sono il risultato di campagne di sensibilizzazione, eventi e reti collaborative per consolidare la...

Bilancio dell’Avis, crescono le donazioniSono positivi i dati forniti dalla sezione Avis di Santa Sofia di cui fanno parte i donatori di Galeata, a consuntivo dell’attività svolta nel corso...

Donazione plasma e sangue, aperture straordinario

Tutti gli aggiornamenti su Avis crescono le donazioni di plasma...

Temi più discussi: Donazioni e trapianti, numeri ancora in crescita: il 2025 miglior anno di sempre; Avis Lecco: record di donazioni sangue, criticità per il plasma; I donatori lecchesi crescono: sono quasi 16mila e un terzo ha meno di 35 anni; Donazioni Avis di Neive e Neviglie.

Bilancio dell’Avis, crescono le donazioniSono positivi i dati forniti dalla sezione Avis di Santa Sofia di cui fanno parte i donatori di Galeata, a consuntivo dell’attività svolta nel corso del 2025. Veniamo ai numeri. I donatori effettivi ... ilrestodelcarlino.it

Avis, crescono donazioni e volontari: Presenza notevole sul territorioLo scorso anno si chiude in positivo, con 912 sacche raccolte a fronte delle 910 del 2024, un aumento di 2 sacche di sangue raccolte con soprattutto preziosi contributi di 18 aspiranti in più, in ... ilrestodelcarlino.it

I Vigili del fuoco di Vibo Valentia donano il sangue all’Avis nel segno della solidarietà x.com

La tragedia avvenuta nei giorni scorsi in una scuola in provincia di Bergamo ribadisce l’importanza della donazione e della disponibilità costante di emocomponenti, anche nelle situazioni di emergenza. Leggi di più https://www.avis.it/trescore-balneario-la- - facebook.com facebook