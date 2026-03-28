Avis crescono le donazioni di plasma nel novarese

Da novaratoday.it 28 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo scorso 21 marzo si è svolta la 53ª Assemblea ordinaria di Avis provinciale Novara, ospitata nella struttura Mondo X di Avis Cerano. Alla riunione hanno partecipato rappresentanti e volontari, con un focus particolare sull’aumento delle donazioni di plasma nella zona del novarese. Durante l’incontro sono state condivise esperienze di donatori e sono stati affrontati temi legati alla crescita del settore.

Alla 53ª assemblea provinciale a Cerano numeri solidi e nuove sfide: più soci, aumento delle aferesi e focus su giovani, scuole e innovazione Non solo numeri, ma soprattutto persone, storie e senso di appartenenza. È questo il filo conduttore della 53ª Assemblea ordinaria annuale di Avis provinciale Novara, che si è svolta lo scorso 21 marzo, ospitata da Avis Cerano negli spazi della struttura Mondo X. A sottolineare l’importanza dell’appuntamento, la presenza dei vertici di Avis Regionale Piemonte, con il presidente Luca Vannelli e il segretario Andrea Campasso, insieme al presidente della Provincia di Novara Marco Caccia. “Avis è un esempio concreto di cittadinanza attiva – ha sottolineato – perché dietro ogni donazione ci sono responsabilità, generosità e senso di comunità. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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