A Bagnacavallo, Avis Go organizza una giornata di donazione di sangue e plasma. La raccolta si terrà in città, eliminando così la necessità per i cittadini di recarsi in altri comuni per le donazioni. L’evento si svolgerà in una sede locale e sarà aperto a chi desidera contribuire. La giornata mira a incrementare le scorte di sangue e plasma disponibili nel territorio.

I cittadini di Bagnacavallo non dovranno più spostarsi nei comuni vicini per le donazioni di sangue e plasma. A partire da giovedì 4 giugno, in piazza della Libertà, farà infatti il suo debutto l’ unità mobile Avis Go, una moderna autoemoteca della sezione provinciale di Ravenna attrezzata per accogliere sia i donatori abituali sia chi desidera diventarlo. Il mezzo sarà presente in centro storico ogni primo giovedì dei mesi pari, dalle ore 7,30 alle 11,30. L’arrivo di questa struttura itinerante, acquistata anche grazie ai fondi del 5x1000 e al sostegno di diverse imprese locali, garantisce gli stessi standard di sicurezza e qualità di un centro fisso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Avis Go a Bagnacavallo: donazione di sangue e plasma in città

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