Donazione di sangue e plasma la solidarietà corre sui ticket del parcheggio | l' iniziativa per i 90 anni di Avis

Un'iniziativa innovativa collega la donazione di sangue e plasma con i ticket del parcheggio cittadini in occasione dei 90 anni di Avis. Chi paga la sosta in centro può scegliere di donare, contribuendo così a un gesto di solidarietà. L'operazione mira a sensibilizzare la popolazione sulla donazione di sangue, offrendo un modo semplice e diretto per partecipare. La promozione coinvolge diverse aree della città, con l’obiettivo di aumentare le donazioni.

Un gesto quotidiano e ordinario come pagare la sosta in centro può trasformarsi in un invito a compiere un atto straordinario. È questo lo spirito della nuova convenzione siglata tra Avis Comunale Forlì e Forlì Mobilità Integrata (Fmi), una partnership strategica nata per portare il messaggio.🔗 Leggi su Forlitoday.it

Con Avis Toscana 6 giovani diventeranno “ambasciatori” per la donazione di sangue e plasmaArezzo, 30 marzo 2026 – Diventeranno “ambasciatori” per promuovere la cultura della donazione di sangue e plasma tra i giovani.

Avis e coop "San Bernardo" insieme per la solidarietà: donazione sangue a Latiano?LATIANO - La cooperativa “San Bernardo”, in stretta sinergia con la sezione Avis di Latiano, annuncia una nuova importante iniziativa di...

Temi più discussi: Un libro per spiegare come funziona la donazione nel mondo - AVIS; #EVENTO. [20.04] Giornata nazionale per la donazione di organi e tessuti: nel ricordo dei donatori del Policlinico di Milano; Domenica 12 aprile torna la Corridona, la camminata della salute che promuove la donazione del sangue; Più sangue e più plasma: l’Avis provinciale rafforza la rete.

Donazioni di sangue e piastrine in calo nel 2025 nel modenese, in crescita il plasmaE' quanto emerso nella 65ª Assemblea di Avis Provinciale di Modena, che si è svolta l'11 aprile al Convention Center del Museo Ferrari di Maranello ... sulpanaro.net

Molise tra le regioni più generose: più donatori di sangue rispetto a Lombardia e LazioIl presidente Avis Pasquale Spagnuolo commenta i dati dell’Istituto Superiore di Sanità che premiano il Molise: più donatori per abitante e ottimi risultati tra i giovani. Le donatrici, invece, sono a ... primonumero.it

Una donazione di 170mila euro da parte di Ail sosterrà lo studio e la ricerca sulla Porpora Trombocitopenica Immune (PTI), una malattia rara e autoimmune del sangue - facebook.com facebook

[SaveTheDate] 20 aprile ore 11:30 Giornata nazionale per la donazione di organi e tessuti: nel ricordo dei donatori di #PoliclinicoMi. shorturl.at/02Ynn #DonazioneOrgani x.com